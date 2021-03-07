انشغال الأمير تشارلز بصحة والده يغطى على اهتمامه بلقاء هارى وميجان مع أوبرا وينفرى

ريهام عبد الله

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن الأمير تشارلز أمير ويلز، منشغل بصحة والده الأمير فيليب دوق إدنبرة، أكثر من اللقاء المنتظر بين الأمير هارى وميجان ماركل مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفرى، والمنتظر بثه اليوم الأحد فى الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت الصحيفة البريطانية، إن تشارلز "قلق للغاية" بشأن صحة الأمير فيليب، بعد إجراءه عملية ناجحة فى القلب.

وقال مصدر - حسب ما نشرته الصحيفة البريطانية، إن "الأمير تشارلز رجل يشعر بالعواطف بشدة وهو أكثر قلقًا بشأن دوق إدنبرة من أي شيء يخص لقاء أوبرا وينفري بهارى وميجان".



الأمير تشارلز

وخضع الأمير فيليب، البالغ من العمر 99 عامًا، لعملية جراحية في سانت بارثولوميو، في وسط لندن، مركز القلب الرائد، قبل نقله إلى مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص مرة أخرى، وقال قصر باكنجهام، "من المتوقع أن يبقى فى المستشفى لمواصلة العلاج لعدة أيام، إذ تم نقله إلى مستشفى الملك إدوارد السابع، في 16 فبراير بعد أن شعر بتوعك خلال تواجده فى قلعة وندسور".



هارى وميجان

وكشفت مصادر، أنه فى حين أن اللقاء المتوقع لهاري وميجان مع أوبرا وينفرى، وإفصاحهما عن أمور تخص العائلة المالكة، جعل أمير ويلز "حزينًا للغاية"، إلا أنه لا يزال على اتصال بابنه الأصغر، مشيرين إلى أنهم يتحدثون بشكل منتظم، على الرغم من أنهم لم يناقشوا محتوى المقابلة، موضحين أنهم لا يعتقدون أن الأمير تشارلز قد تدخل لمحاولة منع دوق ودوقة ساسكس من المضي قدمًا في اللقاء.

وقال مصدر: "لقد حافظوا على علاقة وثيقة بين الأب وابنه، وتركوا مناقشات العمل لرجال القصر".