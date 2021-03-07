اليوم السابع
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اليوم.. مطار القاهرةً يسير 165 رحلة جوية لنقل 17024 راكبا

الأحد، 07 مارس 2021 05:04 م
اليوم.. مطار القاهرةً يسير 165 رحلة جوية لنقل 17024 راكبا مطار القاهرة
كتب أحمد مصطفى

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يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، 165 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها 17024 راكبا، وحسب مصادر بالمطار فمن المنتظر أن يغادر المطار 80 رحلة جوية تقل على متنها 8238 راكبا إلى عدة وجهات دولية منها لندن باريس أسطنبول فيينا أديس أبابا موسكو روما فرانكفورت إنجمينا لاجوس أبوجا بيروت أبوظبى دبى الشارقة رأس الخيمة البحرين جدة المدينة الدمام الرياض أثينا كوبنهاجن موسكو الدار البيضاء عمان نيروبى دوالا الدوحة بغداد.
 
فى حين يستقبل مطار القاهرة 85 رحلة على متنها 8786 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها نيويورك فرانكفورت لندن باريس روما فيينا موسكو أسطنبول أديس أبابا عمان الدوحة جده المدينة دبى أبوظبى بيروت أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا بغداد الخرطوم الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.
 
وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فى حال عدم إحضاره شهادة الـ PCR معه ، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .
 
 
 

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