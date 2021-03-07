اليوم السابع
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الأحد، 07 مارس 2021 08:20 م
خالد صلاح
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النمسا تمدد حظر هبوط طائرات بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا

الأحد، 07 مارس 2021 06:56 م
النمسا تمدد حظر هبوط طائرات بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا مطار بالنمسا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الأحد، عن تمديد حظر الهبوط الحالي لطائرات الركاب من البرازيل وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة حتى منتصف ليل 21 مارس الجاري.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، اليوم، أن القرار جاء بسبب استمرار معدل الإصابات المرتفع بسلالات كورونا المتحورة من الدول الثلاث والتي أصبحت تشكل النسبة الغالبة من الإصابات الجديدة بالوباء في البلاد .
وأوضح البيان أن التمديد الجديد هو الثالث على التوالي، وكان آخر تمديد حتى اليوم 7 مارس .. مشيرا إلى أن القرار اتُخذ بعد التشاور مع الخبراء ومسئولي وزارة الصحة.


النمسا

كورونا

كورونا فى النمسا

سلالة كورونا المتحورة

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