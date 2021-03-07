المغرب يتسلم 500 ألف جرعة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصينى ضد كورونا

كتب : أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام مغربية، اليوم الأحد، تسلم الرباط شحنة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصينى المضاد لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن عدد الجرعات التي وصلت اليوم من الصين حوالى 500 ألف.

وأشار الإعلام المغربى إلى أن إجمالي الجرعات التي حصل عليها المغرب وصلت 8.5 ملايين جرعة بين لقاحي "سينوفارم" و"أسترازينيكا"، موضحا أن السلطات الصينية تفضل إرسال جرعات قليلة في كل مرة؛ بالنظر إلى استمرار الطلب العالمي على اللقاح المضاد للجائحة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية فى إحصاءاتها المنشورة أمس السبت، أن عدد الذين تلقوا الحقنة الأولى يناهز 3.9 ملايين شخص، أما الحقنة الثانية فقد استفاد منها 578.492 شخصا.

وأشادت منظمة الصحة العالمية، عبر فرعها بالمغرب، بتمركز المملكة ضمن الدول العشر الأولى التي أكملت بنجاح تحدي التطعيم ضد فيروس كورونا التاجي.