المرصد السورى: 18 قتيلا فى انفجار لغم زرعه داعش بريف حماه الشرقى

كتب أحمد عرفة

أكد المرصد السورى سقوط 18 قتيلا في انفجار ألغام زرعه تنظيم داعش الإرهابى في ريف حماه الشرقي بسوريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقبلها أكد المرصد السورى، أن هناك تدريبات لميليشيات إيرانية فى مناطق نفوذها فى بادية الميادين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال المرصد السورى، إن تدريبات الميليشيات الإيرانية فى بادية الميادين تتم بإشراف ضباط من الحرس الثوري.

وفى وقت سابق قال مصدر بالمعارضة المسلحة والمرصد السورى، إن ضربات صاروخية فى شمال سوريا قرب الحدود التركية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين الجمعة الماضية.

وقال شاهد وقناة (الإخبارية) التلفزيونية السورية الرسمية فى وقت سابق إن انفجارات وقعت فى مصافى نفط قرب بلدتى الباب وجرابلس، الخاضعتين لسيطرة مقاتلين تدعمهم تركيا.