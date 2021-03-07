روما (أ ش أ)

طالب المدعى العام فى روما بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق طالبين أمريكيين متهمين بقتل ضابط شرطة إيطالى، وقالت المدعية ماريا سابينا كالابريا ـ في لائحة الاتهام حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأحد، إن الطالبين "فينيجان لي إلدر" 21 عاما، و"جابرييل كريستيان ناتالي هورث" 19 عاما، يجب وضعهما في الحبس الانفرادى خلال النهار، مضيفة أن الضحية قُتل في هجوم غير متكافىء.