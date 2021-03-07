واتهم إلدر وهورث بطعن الضابط الإيطالي "ماريو سيرسيلو ريجا" في أحد الشوارع وسط العاصمة الإيطالية روما في يوليو 2019، كما أصيب زميله أندريا فاريالي؛ أثناء محاولتهما التحقيق في عملية سرقة.