المؤبد للمتهمين بخطف طفل مقابل فدية من أسرته بالشرقية

الشرقية_فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، وأحمد سمير سليم، وسكرتارية فلبس صبحي، بمعاقبة ميكانيكي وحداد مسلح بالسجن المؤبد، لقيامهما بخطف طفل تحت تهديد السلاح مقابل فدية مالية من أسرته.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لمركز شرطة كفر صقر ، من " أ . ع " 30 عاما ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز ، بأنها حال توجهها رفقة نجلها الطفل " م . س " 12 عاما إلي المدرسة ، فوجئت بقيام شخصين يستقلان سيارة ملاكي رصاصي اللون ، ودلف منها أحدهما و قام بخطفه ولاذوا بالفرار.

توصلت تحريات المباحث الجنائية إلي صحة الواقعة ، وتبين قيام كل من " بهاء . أ . ال " 28 عاما ميكانيكي، ، و" عبد الهادي . إ . م " 19 عاما حداد مسلح مقيمان بدائرة المركز بارتكاب الواقعة، حيث قاموا بخطف الطفل كرها عنه ، مستقلين سيارة ملاكي رصاصي اللون ، وهاتفوا بعد ذلك والد الطفل المختطف طالبين فدية مالية قدرها 2 مليون جنيه لإطلاق سراحه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين ، وتم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.