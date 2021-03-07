الكشف على 1528 مريضًا بقافلة طبية بقرية السلسول بجمصة ضمن مبادرة حياة كريمة

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإطلاق قافلة علاجية مجانية لقرية السلسول مركز جمصة خلال يومى 5، 6 مارس الجارى، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1528 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة شملت 2 عيادة باطنة و2 عيادة أطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعيادة أسنان، وعيادة عظام وعيادة نسا وتنظيم أسرة.

وذكر البيان الختامى للقافلة، بتوقيع الكشف بعيادة الباطنة على 396 حالة، وعيادة الأطفال 410 حالات، وعيادة العظام 201 حالة، جلدية 202 حالة، أسنان 90 حالة، والجراحة 76، ونسا وتنظيم أسرة 153 حالة.

كما تم توفير 140 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 386 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 172 حالة أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 141 مريضا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 11 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، كما تم إصدار عدد 17 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.

جاء ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى أماكنهم وتنفيذا للمبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية (حياة كريمة) وبتوجيهات الدكتور أيمن مختار.