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القيادة المركزية الأمريكية: تحليق قاذفتين استراتيجيتين B -52 بأجواء الشرق الأوسط

الأحد، 07 مارس 2021 05:13 م
القيادة المركزية الأمريكية: تحليق قاذفتين استراتيجيتين B -52 بأجواء الشرق الأوسط الجيش الامريكى
كتب أحمد عرفة

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أكد القيادة المركزية الأمريكية، تحليق قاذفتين استراتيجيتين B -52 فى أجواء الشرق الأوسط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن تحليق القاذفتين B- 52 يأتي ضمن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن حلفائها والمنطقة.

وفى وقت سابق أكدت القيادة المركزية الوسطى في الجيش الأمريكي، استعدادها لأي تطورات مع إيران.

وبحسب قناة العربية، قال الجنرال كينث ماكنزي قائد القيادة المركزية الوسطى في الجيش الأمريكي ": "استعداداتنا الصارمة لأي تطورات مع إيران قائمة"، مؤكدا على ضرورة احتواء صواريخ إيران الباليستية التي تمثل مصدر قلق، موضحا في ذات الوقت أن توحد واشنطن وأوروبا تجاه إيران يمثل مصدر قوة في إطار أي حل.

 


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