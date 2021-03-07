القومية للأنفاق: محطة عدلى منصور تربط 5 وسائل نقل ومنطقة تجارية على 15 فدانا

كتب رضا حبيشي

أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن محطة عدلى منصور المركزية التبادلية، ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، وستتبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة مترو الخط الثالث تم افتتاحها وتشغيلها ومحطة للقطار الكهربائى ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة / السويس" ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى (عدلى منصور / السلام).

ورصدت الهيئة القومية للأنفاق 900 مليون جنيه لاستكمال مجموعة محطات عدلى منصور، لربط شبكة مترو أنفاق القاهرة مع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية الجارى تنفيذه حاليا وخط سكة حديد السويس وخط الأتوبيسات الترددية التى ستصل مطار القاهرة وموقف السوبر جيت الذى سيربط المحافظات.

ومشروع القطار الكهربائى المخطط افتتاحه نهاية العام الجارى يبدأ من مدينة السلام حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور، مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكى شمال خط سكك حديد السويس، ثم يتفرع فى الروبيكى إلى فرعين، يتجه الفرع الأول شمالاً بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى، حيث ينطلق المسار شمالاً بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكى إلى العاصمة الادارية الجديدة واصلا حتى المدينة الرياضية الجديدة.