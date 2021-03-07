اليوم السابع
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القبض على صاحب مصنع زيوت سيارات بدون ترخيص فى مدينة بدر

الأحد، 07 مارس 2021 12:11 م
القبض على صاحب مصنع زيوت سيارات بدون ترخيص فى مدينة بدر متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مصنع بدون ترخيص، لتصنيع زيوت السيارات بإستخدام خامات مجهولة المصدر فى مدينة بدر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وتصنيع والإتجار فى سلع ومواد مجهولة المصدر، فقد تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط (مسئول عن مصنع زيوت وشحوم سيارات - كائن بدائرة قسم شرطة بدر) لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص ، واستغلاله فى تصنيع زيوت السيارات مُستخدماً خامات رديئة الصنع ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المصنع على (6 طن زيت سيارات) وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

 

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

 


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