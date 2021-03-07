اليوم السابع
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للأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات ..

الصحة تطلق التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال يوم 28 مارس

الأحد، 07 مارس 2021 10:21 م
الصحة تطلق التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال يوم 28 مارس تطعيم الأطفال
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الوزارة لشؤن الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة ستطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في 28 مارس الجاري وعلي مدار أيام تنتهى الأول من أبريل لتطعيم الأطفال بالجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال للأطفال المصريين والأجانب من عمر يوم وحتى 5 سنوات .
 
وقال الدكتور محمد عبد الفتاح: تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، وذلك بكافة المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى جميع محافظات الجمهورية وتابع : تيتهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية.
 
 
وتأتي الحملة ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
 
 
ويتم التطعيم من خلال فرق ثابتة بـ5400 مكتب صحة ووحدة ومركز طبي، بالإضافة إلى فرق متحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات، بالإضافة إلى 800 سيارة قوافل علاجية متنقلة، و2000 سيارة إسعاف للوصول إلى جميع الأطفال خاصةً بالمناطق النائية.
 
 
وأضاف أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك بمشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.
 
وتم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، ورفع المناعة المجتمعية ضد المرض.
 
 

الصحة

شلل الاطفال

التطعيمات

المحافظات

التطعيم ضد شلل الاطفال

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