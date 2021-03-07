تطعيم 23653 طفلا خلال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بجنوب سيناء

جنوب سيناء - ياسر عامر

أعلن الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، عن تطعيم 23653 طفلا بنسبة 98.4٪ خلال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بجنوب سيناء عقب وصول الفرق الطبية إلى الأطفال المستهدفة من سن يوم وحتى 5 سنوات، معلناً ختام أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجنوب سيناء مساء الجمعة 5 مارس الجاري .

موضحاً بأنه تم تنفيذ أعمال الحملة من خلال 120 فريق طبي ثابت بكافة الوحدات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ، ومن خلال الفرق المتحركة التي جابت الشوارع والميادين والمساجد والكنائس والمنازل لتحقيق المستهدف، من أعمال الحملة تطعيم 24026 طفل بكافة مدن المحافظة.

كانت قد انطلقت أعمال الحملة، في يوم الأحد الموافق 28 فبراير الماضي واستمرت حتى مساء الجمعة 5 مارس ، في إطار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للحفاظ علي مصر خالية من شلل الأطفال .