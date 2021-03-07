"الشباب والرياضة" بكفر الشيخ تشارك فى دورى منتخبات كرة السلة للصم بنات

كفر الشيخ_ محمد سليمان

تشارك مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفرالشيخ، فى منافسات النسخة الأولى من دورى منتخبات كرة السلة للصم بنات، الذى تنظمه الإدارة المركزية لشئون الوزير «مكتب ذوى القدرات والهمم»، بتوجيهات ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الدكتورة، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية.

واضاف محروس، حقق فريق محافظة كفرالشيخ لكرة السلة بنات فوزا ثمينا فى أولى افتتاحية مباريات دورى منتخبات كرة السلة للصم بنات، موضحا انه تم تقسيم المحافظات المشاركة إلى 4 مجموعات حيث ضمت المجموعه الرابعة "كفرالشيخ، القليوبية، الاقصر، المنيا، السويس".

وأوضح محروس، أن الهدف من إقامة الدورى هو توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوى الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، على غرار دورى مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة إلى بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم.



دورى منتخبات كرة السلة للصم