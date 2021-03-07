السعودية: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف ميناء رأس تنورة من جهة البحر

كتب أحمد عرفة

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف ميناء رأس تنورة من جهة البحر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت السعودية: محاولة استهداف ميناء رأس تنورة وأرامكو بالظهران تستهدف عصب الاقتصاد العالمي.

وأوضحت المملكة العربية السعودية أن هذه المحاولات التخريبية انتهاك سافر للقوانين الدولية، لافتة إلى أن هذه الاعتداءات لا تستهدف السعودية فحسب بل الاقتصاد العالمي.

وقالت السعودية، إن محاولة الاعتداء على ميناء رأس تنورة وشركة أرامكو بالظهران اعتداء إرهابي.

وقالت المملكة العربية السعودية، إن محاولة استهداف ميناء رأس تنورة وأرامكو تستهدف إمدادات الطاقة العالمية.