السجن 10 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الشرقية

الشرقية –فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد السلام عبد الرحمن، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، وأحمد سمير سليم، وسكرتارية فلبس صبحي، بمعاقبة مؤذن بالسجن 10 سنوات للتحريض على العنف والانضمام لجماعة محظورة.

تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من عام 2018، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على "ال. م . م" 45 عاما مؤذن، ومقيم بدائرة مركز كفر صقر، لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية والقيام بإعداد وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة.

وبالعرض على نيابة شمال الشرقية الكلية، أحالته إلي محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.