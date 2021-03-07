اليوم السابع
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الداخلية تناشد المواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكترونى قبل 30 مارس

الأحد، 07 مارس 2021 05:15 م
الداخلية تناشد المواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكترونى قبل 30 مارس الملصق الالكترونى - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والذى يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021م كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة المركبات.
 
وناشدت وزارة الداخلية المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها، بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى تجنباً للمساءلة القانونية عقب انتهاء المهلة المقررة.. وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.
 
ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً ، تيسيراً لإجراءات تركيب الملصق الإلكترونى فقط، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى إنتهاء المدة المحددة.
 

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