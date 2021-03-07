الخارجية تنعى المدير التنفيذى لمؤسسة أنا ليندا للحوار بين الثقافات والشعوب

كتب : أحمد جمعة

نعت وزارة الخارجية بمزيد من الحزن والأسى المدير التنفيذي لمؤسسة آنا ليند للحوار بين الثقافات والشعوب، الدكتور نبيل الشريف، الذي وافته المنية أمس بالعاصمة الأردنية عمَان.

وكان الفقيد قد عمل على مدار السنوات الماضية في تعزيز دور مؤسسة آنا ليند من أجل خدمة التواصل الثقافي والحضاري عبر ضفتيَ المتوسط، وهي المؤسسة التي تعتز مصر باستضافة مقرها في الاسكندرية.

وتتوجه الوزارة بخالص العزاء لعائلته الكريمة ولسائر أسرة المنطقة الاورومتوسطية، داعيةً المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.