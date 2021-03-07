اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 07:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة اليمنية: تصعيد الحوثيين فى مأرب يؤكد استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية

الأحد، 07 مارس 2021 07:14 م
الحكومة اليمنية: تصعيد الحوثيين فى مأرب يؤكد استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية اليمن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الحكومة اليمنية، أن تصعيد الحوثيين فى مأرب يؤكد استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، مديرية جبل حبشي في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، بشكل كامل، عقب عارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي.

وذكر الجيش اليمني - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

ولقي 70 عنصرا من مليشيات الحوثي، في وقت سابق، مصرعهم وأصيب آخرون بجروح مختلفة في مواجهات مع الجيش اليمني بجبهة مقبنة غرب تعز.

 

 


الحوثيين

مارب

اليمن

الحكومه اليمنيه

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة