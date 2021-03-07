الحكم على موظف متهم باختلاس 1.5 مليون جنيه في السيدة زينب

كتب أحمد حسنى

تصدرمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الأحد، حكمها على متهم باختلاس أموال من جهة عمله بمقدار مليون ونصف مليون جنيه. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحى كامل، السيد حسن الشريف.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة، أن المتهم بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفته موظف عمومى، وأخر سبق الحكم عليه اختلسا أموالًا وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلسا مبلغا ماليا مقداره مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفًا، وتسعة وستون جنيها، المملوك لجهة عملهما، والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفى لكل منهما لتوريدها لخزينة المحكمة محل عملهما، فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها على النحو المبين بالأوراق، حال كونهما من مندوبى التحصيل، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتى التزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لايقبل التجزئة.