التفتيش على 64515 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

كتب ــ محمود راغب

كشفت وزارة القوى العاملة، عن التفتيش على 64 ألفا و515 مصنعاً وشركة خلال الشهور 11 الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتى شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن محافظة قنا جاءت فى مقدمة المحافظات بالتفتيش على 8145 منشأة، والمنيا 6290، وسوهاج 4991، والقليوبية 3882، ودمياط 3673، والشرقية 3640، والبحيرة 3589، والغربية 2965 والقاهرة 2220، وكفر الشيخ 2043، والجيزة 1918، والأقصر1906، والدقهلية 1896، وأسيوط 1895، والإسماعيلية 1868، وبورسعيد 1854، ومرسى مطروح 1849 والمنوفية 1705، وبنى سويف 1458.

وجاءت فى الترتيب العشرين على مستوى المحافظات الإسكندرية 1318، ثم جنوب سيناء 1284، والوادى الجديد 1120، والبحر الأحمر 899، وأسوان 807، والفيوم 711، والسويس 589 منشأة.

وأظهرت التقارير، أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دورى وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

فى سياق متصل، أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد تعيين 45 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 97 من راغبى العمل.

وأشارت المديرية إلى استخراج 35 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما فى مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى مطالب عمالية، تم تسوية شكوى منها، وتم إحالة 3 منها للمحكمة العمالية، بالإضافة إلى شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.