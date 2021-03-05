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القوى العاملة بالوادى الجديد تعلن عن توفير 50 فرصة عمل فى 5 مهن متنوعة

الجمعة، 05 مارس 2021 02:46 م
القوى العاملة بالوادى الجديد تعلن عن توفير 50 فرصة عمل فى 5 مهن متنوعة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، عن قبول طلبات 50 من راغبي العمل بإحدى المنشآت علي 5 مهن، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية، حيث وفرت المديرية هذه الفرص الحد من مشكلة البطالة، ونتاجا لجهود مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.
 
وقال أحمد حسين محمد طليب مدير المديرية فى بيان له اليوم الجمعة، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 20 أخصائي خدمات مالية مؤهل عالي "ذكور وإناث"، و10 محاسبين وأمين خزينة بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة "ذكور" ، و5 أخصائي نظم ومعلومات مؤهل متخصص في الحاسب الآلى "ذكور وإناث"، و5 معاون مؤهل متوسط " ذكور"، والسن من 20 إلي 30 سنة.
 
وأضاف "طليب" أن المهن المطلوب أيضا تتمثل في 4 عامل زراعي، و4 عامل نظافة، عاملين بناء، والسن من 20 إلي 40 سنة ، مع توافر وسيلة مواصلات.
 
وأكد "طليب"، أن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية ش عبد المنعم رياض الخارجة - الوادى الجديد،  بجوار مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنين.

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