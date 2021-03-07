اليوم السابع
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خالد صلاح
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"البنتاجون" يقدم خطة للكونجرس لردع الصين بالمحيط الهادى بقيمة 27 مليار دولار

الأحد، 07 مارس 2021 10:06 ص
"البنتاجون" يقدم خطة للكونجرس لردع الصين بالمحيط الهادى بقيمة 27 مليار دولار البنتاجون
أ ش أ

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قدمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) خطة للكونجرس لردع الصين في منطقة المحيط الهادي، بتكلفة قيمتها 27 مليار دولار تنفق على مدار السنوات الست المقبلة.
 
وذكر البنتاجون - في تقرير أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم ،الأحد،  أن الخطة المعروفة باسم "مبادرة الردع في المحيط الهادئ"، تشمل قدرات وتعزيزات متطورة بما في ذلك صواريخ باليستية وأجهزة استشعار فضائية، مضيفا أن الخطة تشمل إيجاد طرق لضمان الوصول إلى المطارات والموانئ والمرافق الأخرى اللازمة لدعم هذه الجهود والعمليات الأخرى في المستقبل
 
يذكر أنه تمت الموافقة على إنشاء الخطة في مشروع قانون السياسة الدفاعية لعام 2021، وتشبه الخطة الدفاعية الأمريكية، مبادرة الدفاع الأوروبية التي تم إنشاؤها عام 2018.
 

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