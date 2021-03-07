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الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بجنوب سيناء..السيد غيط مديرا للدعوة

الأحد، 07 مارس 2021 11:45 م
الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بجنوب سيناء..السيد غيط مديرا للدعوة وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية جنوب سيناء، حيث تم اختيار الشيخ السيد يوسف السيد غيط، مديرا للدعوة ندبًا لمدة عام، وينظر فى تسكينه حال أدائه العمل بكفاءة خلال هذا العام .
 
فيما جاءت نتيجة مديرى الإدارات ندبًا لمدة عام، ويفوض مدير المديرية بتكليف كل منهم على إدارة من إدارات مديرية أوقاف جنوب سيناء وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بالمديرية ، وهم :
 
1- جمال معوض إسماعيل البرديسي .
2- علي محمد الدمرداش عيسى .
3- سليمان عبد الله علي حسن عامر .
4- محمود السيد محمود المكاوي .
 
وينظر في تسكين كل منهم حال أدائه العمل بكفاءة خلال هذا العام .
 
ثالثًا :المتقدمون للعمل بالتفتيش أو رئيس قسم ندبًا لمدة عام وينظر في تسكين من يؤدي العمل منهم خلال هذا العام بكفاءة ، وهم :
 
1- محمد محمد عبد العزيز عفيفي – للعمل بالتفتيش في أي إدارة وفق احتياج المديرية .
 
2- حسن مصباح محمد العزوني – للعمل رئيس قسم المساجد الحكومية والأهلية بالمديرية .
 
 
 

 


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