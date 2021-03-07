الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بجنوب سيناء..السيد غيط مديرا للدعوة

أعلنت وزارة الأوقاف ، نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية جنوب سيناء، حيث تم اختيار الشيخ السيد يوسف السيد غيط، مديرا للدعوة ندبًا لمدة عام، وينظر فى تسكينه حال أدائه العمل بكفاءة خلال هذا العام .

فيما جاءت نتيجة مديرى الإدارات ندبًا لمدة عام، ويفوض مدير المديرية بتكليف كل منهم على إدارة من إدارات مديرية أوقاف جنوب سيناء وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بالمديرية ، وهم :

1- جمال معوض إسماعيل البرديسي .

2- علي محمد الدمرداش عيسى .

3- سليمان عبد الله علي حسن عامر .

4- محمود السيد محمود المكاوي .

وينظر في تسكين كل منهم حال أدائه العمل بكفاءة خلال هذا العام .

ثالثًا :المتقدمون للعمل بالتفتيش أو رئيس قسم ندبًا لمدة عام وينظر في تسكين من يؤدي العمل منهم خلال هذا العام بكفاءة ، وهم :

1- محمد محمد عبد العزيز عفيفي – للعمل بالتفتيش في أي إدارة وفق احتياج المديرية .

2- حسن مصباح محمد العزوني – للعمل رئيس قسم المساجد الحكومية والأهلية بالمديرية .