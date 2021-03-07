الأمن العراقى يعلن اعتقال مسؤول الإعدامات فى داعش جنوب بغداد

كتب أحمد عرفة

أعلن جهاز المخابرات العراقي عن اعتقال مسؤول الإعدامات في داعش جنوب بغداد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على إرهابيين اثنين من تنظيم "داعش" في محافظة نينوى، أحدهما يقوم بنقل الإرهابيين من سوريا إلى العراق، وأوضحت المديرية -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه "بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات ومشاركة ضباط شعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تم الإطاحة بأحد الأهداف المهمة للمديرية، وهو الإرهابي المكنى (أبو فيصل) والذي يقوم بنقل الإرهابيين من سوريا باتجاه العراق ويقوم بتخبأتهم وتوفير متطلباتهم الضرورية، ليتم بعدها توزيعهم على المفارز الداعشية لتعزيز صفوفهم بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها مؤخرا".

وأضافت أنه على إثر ذلك تمت مداهمة منزله الواقع بأحد أحياء الجانب الأيسر من مدينة الموصل والقبض عليه وعلى أحد الإرهابيين المخبأين لديه.