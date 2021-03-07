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احترس وانزع الفيشة.. هذه أجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها

الأحد، 07 مارس 2021 03:30 ص
احترس وانزع الفيشة.. هذه أجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن هناك الكثير من المواطنين يعتقدون أن بعض الأجهزة الكهربائية تتوقف عن استهلاك الكهرباء عند غلقها، وعدم نزع الفيشة من المصدر، رغم أن هذا يؤدى إلى زيادة قيمة فواتير الكهرباء.

وقدم الجهاز عدة إرشادات من منطلق الحرص على زيادة وعى المواطنين وحثهم على ترشيد الاستهلاك وخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، نرصدها كالتالى..

1- ترك شواحن الأجهزة فى الكهرباء دون استخدام يزيد من الاستهلاك، ويجب نزع فيشة شاحن الهاتف المحمول أو غيره من أنواع الشواحن، حيث إن استمرار الفيشة فى مقبس الكهرباء بدون جهاز المحمول يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدرة "وهو ما يسمى وضع الاستعداد"، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل حتى توفر فى الكهرباء.

2- وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرة: غلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب، حيث إنه بالرغم من غلقه يستهلك طاقة كهربائية مهدرة "وهو ما يسمى وضع الاستعداد"، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل حتى توفر في الكهرباء.

3- الأجهزة ذات "التايمر"مثل الميكروويف تستهلك كهرباء بشكل كبير إذا لم يتم فصلها.

4- الأجهزة التى تعمل من خلال "الفيشة" مثل المراوح والخلاطات، احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة بشكل كبير.


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