احتجاجات فى أنحاء ميانمار والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على اعتصام ماندالاى

أطلقت شرطة ميانمار الغاز المسيل للدموع لتفريق اعتصام نظمه عشرات الآلاف في ماندالاي اليوم الأحد، بينما نُظمت احتجاجات في ما لا يقل عن ست مدن أخرى لمعارضة الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي.

وقمعت قوات الأمن العديد من الاحتجاجات.

ووفقا لمقاطع مصورة، فقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المتظاهرين في مدينة يانجون الرئيسية وفي بلدة لاشيو في منطقة شان بشمال البلاد. وقال شاهد إن الشرطة فتحت النار لتفريق احتجاج في معبد بلدة باجان التاريخي بينما قال عدد من السكان في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تم استخدام الرصاص الحي.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأظهر مقطع مصور نشرته مجموعة ميانمار الآن الإعلامية جنودا يضربون رجالا في يانجون، حيث نُظمت ثلاثة احتجاجات على الأقل على الرغم من عمليات قوات الأمن ضد قادة الحملة ونشطاء المعارضة خلال الليل.

وتقول الأمم المتحدة إن قوات الأمن قتلت أكثر من 50 شخصا لإسكات المظاهرات والإضرابات اليومية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي واحتجزها في الأول من فبراير.

وقال أحد قادة الاحتجاج للحشد في داوي، وهي بلدة في جنوب البلاد "إنهم يقتلون الناس تماما مثلما يقتلون الطيور والدجاج...ماذا سنفعل إذا لم نتحرك ضدهم؟ يجب أن نثور".