اليوم السابع
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إيطاليا تعلن توفير اللقاحات لجميع مواطنيها نهاية الصيف المقبل

الأحد، 07 مارس 2021 09:25 م
إيطاليا تعلن توفير اللقاحات لجميع مواطنيها نهاية الصيف المقبل لقاح
كتب أحمد عرفة

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أكدت السلطات الإيطالية توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا لجميع مواطنيها بحلول نهاية الصيف المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانزا، اليوم الأحد، استعداده لبحث مسألة استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في بلاده وتنظيم إنتاجه المحتمل في إيطاليا.

قال وزير الصحة الإيطالي إنه إذا كان هناك لقاح يؤدي وظيفته وإذا قالت الوكالة الأوروبية للأدوية والوكالة الإيطالية للأدوية إنه لقاح فعال ومأمون، فأنا لا أهتم كثيرا بجنسية العلماء الذين عملوا على تطويره وفي أي بلد ولدت فكرته. لذا فإني منفتح تماما على اللقاح الروسي شأنه شأن اللقاحات الأخرى التي يمكن أن تظهر في العالم، متابعا: الأهم هو أن تأتي عمليات الاختبار والمراقبة التي يتعين على الوكالات المعنية تنفيذها بنتيجة إيجابية".

 


ايطاليا

لقاح

ازمه كورونا

كورونا

كوفيد 19

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