إطلاق قوافل الاكتشاف المبكر لإعاقة الأطفال ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كتب ــ مدحت وهبة

تطلق وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الجهات المعنية وبمشاركة المؤسسات والجمعيات الأهلية قوافل الاكتشاف المبكر للإعاقة بالنسبة للأطفال الأقل من سن 5 سنوات بالقرى المستهدفة من المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، بجانب أيضا العمل على توفير مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة فى إطار التمكين الاقتصادى.

وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية، ليرسم الفرحة على وجوه الأسر والأهالى بهذه القرى خاصة بعد تخصيص مبلغ 500 مليار جنيه لتطوير القرى بالمحافظات المختلفة، ونجاح الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ المرحلة الأولى فى 143 قرية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى.