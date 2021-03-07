إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى، دائرة مركز أخميم شرقى سوهاج، وقوع مصادمة على الطريق بين سيارتين، نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص من مستقلى السيارتين، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم، ووجود مصابين تم نقلهم جميعا للمستشفى لتلقى العلاج، وتم الدفع بقوات تأمين الطرق، وقوات إدارة المرور لرفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد إبراهيم صقر، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، بوقوع مصادمة على الطريق بين سارتين نتج عن المصادمة إصابة شاب 25 سنة بكسر بالقدم الأيمن والذراع الأيسر وطفل 4 سنوات بكدمات متفرقة بالجسم، ومسن يبلغ من العمر 63 سنة باشتباه نزيف بالمخ بكسر بالحوض، وشاب يبلغ من العمر 35 سنة مصابا باشتباه نزيف بالمخ جروح قطعية بالجبهة والعين طبقا لما أفاد به مصدر أمنى.

تم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وتم الدفع بقوات إدارة مرور سوهاج، إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره عقب توقف الطريق جزئيا وتم تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.