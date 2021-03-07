اليوم السابع
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إصابة سيدة فى انهيار جزء من سقف مبنى سكنى قديم بالغردقة

الأحد، 07 مارس 2021 05:49 م
إصابة سيدة فى انهيار جزء من سقف مبنى سكنى قديم بالغردقة اسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيبت سيدة، مساء اليوم الأحد في انهيار جزء من سقف مبني سكني قديم بمنطقة أبو عشرة، بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، تم نقل المصابة لمستشفى الغردقة العالم لتلقي العلاج، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بانهيار جزء من سقف مبني سكني قديم بمنطقة أبو عشرة بالغردقة، على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لموقع الحادث.

وتبين فور وصول سيارات الإسعاف إصابة سيدة بجروح متوسطة في الرأس والقدم، وتم نقلها لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج، وجاري تحرير محضر بالواقعة .

 

 


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