وأضافت أن استراليا لم تسجل أي حالات وفاة متعلقة بالفيروس خلال عام 2021.. مشيرة إلى أن البلاد بدأت استخدام لقاحات "استرازينيكا"، حيث كان وزير الصحة الاسترالي جريج هانت من بين أوائل الأشخاص الذين تلقوا اللقاح اليوم الأحد.

وواجه توزيع اللقاحات في استراليا بعض التعقيد في أعقاب الخلاف مع إيطاليا، التي رفضت منح لقاح "أسترازينيكا" إذن تصدير أكثر من ربع مليون جرعة من لقاحات "كورونا" أنتجت في الاتحاد الأوروبي، وكان من المفترض أن تُرسل إلى أستراليا، إلا أن السلطات الاسترالية قالت إن الخطط عادت إلى مسارها الصحيح.