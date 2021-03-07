إخماد حريق محدود داخل محل سلع غذائية بالدقى

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت قوات الحماية المدنية فى إخماد حريق محدود اندلع داخل محل سلع غذائية فى شارع إيران بمنطقة الدقى بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل سلع غذائية في الدقى، وعلى الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء لمكان الحريق.

وتبين نشوب الحريق فى المحل بسبب ماس كهربائى فى ثلاجة وخروج دخان من المحل وامتد لبعض السلع بداخله، وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع آى إصابات.