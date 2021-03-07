إحالة عاطل إلى الجنايات لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بأوسيم

كتب أحمد الجعفرى -كريم صبحى

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة عاطلا لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بأوسيم. وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة بمنطقة أوسيم، وعقب إعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، اعترف بالإتجار بها ليتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة لترويجها بين عملائه والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم وألقى رجال المباحث القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة ترويجه المضبوطات، وبمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حياله وباشرت النيابة المختصة التحقيق.