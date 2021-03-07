إحالة تشكيل عصابى يدير مصنع استروكس في مدينة نصر لمحكمة الجنايات

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع وترويج مخدر الاستروكس لمحكمة الجنايات، لاتهامه بتحويل شقة إلى مصنع لإنتاج المخدر تمهيدا لترويجه على عملائه.

وكانت أجهزة الأمن كشفت ملابسات واقعة ضبط (بندقية خرطوش - طلقات - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) داخل إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، والتى لاذ قائدها بالفرار متخلياً عن السيارة .

ومن خلال تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد المتهم الهارب (مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية "له معلومات جنائية") وتبين قيامه بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع ( 5 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة) تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع المواد المخدرة (مخدر الأستروكس) بقصد الإتجار، واتخاذهم من عدة شقق سكنية مستأجرة بنطاق دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من استهداف المتهمين بعدة مأموريات بأماكن ترددهم وضبطهم عدا محرز السلاح النارى الهارب، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع مخدر الأستروكس بقصد الإتجار بالإشتراك مع المتهم الهارب، وأقروا بإستئجارهم وحدات سكنية بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لإستغلالها فى تصنيع المواد المخدرة وإتخاذها كأماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

كما تم بإرشادهم إستهداف الشقق السكنية بالإشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة وعددها (5 شقق سكنية) وعثر بداخلها على كمية من مخدر الأستروكس وزنت (17 كيلو جرام)ية من البودر الخام وزنت (11 كيلو جرام)، (2) مطحنة، (4) ميزان حساس، (2) ماكينة عد نقود ومبلغ مالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى وسيارة، 3 دراجات نارية) المستخدمين فى عملية النقل والترويج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.