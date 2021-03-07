أوقاف البحيرة: طفرة كبيرة فى بناء المساجد.. والجماعات المتطرفة تشوه الإنجازات

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ خطة بناء المساجد بمختلف القرى والمدن المختلفة بالتعاون مع الجهات الشعبية.

وأضاف أن هناك حملة ممنهجة تقودها الجماعات المتطرفة لتشويه صورة وزارة الاوقاف خاصة فيما يتعلق ببناء المساجد بالتزامن مع تنفيذ المشروعات القومية ومنها تنفيذ محور المحمودية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن هناك طفرة كبيرة فى بناء المساجد بمختلف مناطق محافظة البحيرة، مشيرا إلى بناء 165 مسجدا خلال الفترة الماضية بتكلفة نحو 240 مليون جنيه، لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة البالغ 13850 مسجدا والتى هى خير شاهد على دور الدولة فى إعمار بيوت الله تعالى.