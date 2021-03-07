اليوم السابع
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"أوستن" يهدد برد عسكري بعد مهاجمة القوات الامريكية في العراق

الأحد، 07 مارس 2021 05:15 م
"أوستن" يهدد برد عسكري بعد مهاجمة القوات الامريكية في العراق أوستن
(رويترز)

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 قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ستفعل ما تراه ضروريا للدفاع عن مصالحها بعد هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية وعراقية إلى جانب قوات تابعة للتحالف.

وأضاف أوستن، متحدثا لشبكة (إيه.بي.سي) الإخبارية، أن الولايات المتحدة حثت العراق على التحقيق سريعا في الحادث وتحديد المسؤول عنه.

وأكد: "سنوجه ضربة، لو اعتقدنا أننا في حاجة لذلك، في الوقت والمكان الذي نختاره. نطالب بحقنا في حماية قواتنا" مضيفا أنه سيتعين على إيران أن تستخلص استنتاجاتها الخاصة لو تحركت الولايات المتحدة وعندما تقوم بذلك.

 

 

 


واشنطن

أوستن

العراق

بغداد

قاعدة عسكرية

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