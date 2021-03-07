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أسعار تذاكر القطارات الروسية الجديدة على كافة خطوط الوجهين البحرى والقبلى

الأحد، 07 مارس 2021 06:00 ص
أسعار تذاكر القطارات الروسية الجديدة على كافة خطوط الوجهين البحرى والقبلى القطارات الروسية
كتب رضا حبيشى

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ننشر أسعار تذاكر كافة القطارات الروسية التى دفعت بها هيئة السكة الحديد على خطوطها الرئيسية المختلفة تباعا خلال الفترة الماضية، والواردة ضمن صفقة القطارات الروسية المتعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية البالغة 1300 عربة عادية ومكيفة، والعاملة على خطوط القاهرة ـ أسوان والعكس والقاهرة ـ الإسكندرية والعكس والقاهرة ـ الإسماعيلية والعكس والقاهرة ـ المنصورة والعكس، وذلك خلال التقرير التالى:
 
1ـ  سعر التذكرة من القاهرة إلى بنى سويف 30 جنيها
 
2ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى المنيا 40 جنيها
 
3ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى أسيوط 50 جنيها
 
4ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى سوهاج 55 جنيها
 
5ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى قنا 65 جنيها
 
6ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى الأقصر 75 جنيها
 
7ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى أسوان 85 جنيها
 
8ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى بنها 15 جنيها
 
9ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى طنطا 20 جنيها
 
10ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى دمنهور 25 جنيها
 
11ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى المنصورة 35 جنيها
 
12ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى المنصورة 25 جنيها
 
13ـ سعر التذكرة من القاهرة الى الزقازيق 15 جنيها
 
14ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى الإسماعيلية  35 جنيها

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