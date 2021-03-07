أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكبدة تتراوح بين 110-140 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 7-3-2021 ، داخل محلات الجزارة والهايبر ماركت.

وقال مصطفى فرغلي صاحب محل جزارة أن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140.جنيها للكيلو،. وأسعار البفتيك والاستيك كندوز لتتراوح بين 120-140جنيها فى الكيلو ، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها.

وأضاف فرغلي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أن سعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125جنيها الكيلو،وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، و أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.