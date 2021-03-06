اليوم السابع
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السبت، 06 مارس 2021 12:09 م
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 06 مارس 2021 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات وفاكهة
كتب ــ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:
 
‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيات للكيلو.
- البطاطس بـ4 جنيهات.
- البصل الأبيض بـ 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ7 جنيهات.
- الكوسة بـ6.5 جنيه للكيلو.
- الجزر بـ5 جنيهات.
- الخيار بـ5 جنيهات.
- الجوافة بـ9 جنيهات.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهاتللكيلو.
- الفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 حنيه.
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه.
- الفلفل الألوان بـ17.5 جنيه والليمون بـ21 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ24 جنيها.
- التفاح السكرى بـ25 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ 10جنيهات.
- اليوسفي بـ9 جنيهات.
‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "اسود" بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.
- البسلة بـ9 جنيهات.
- البرتقال بسرة بـ7.5 جنيه.

أسعار الخضراوات والفاكهة

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اسعار الخضروات

الخضروات والفاكهة

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