أسباب الإصابة بالفشل الكلوي والعلامات المبكرة للمرض

كتبت هند عادل

الكلى أحد أعضاء الجسم الهامة، وتوجد كلية واحدة على جانبي عمودك الفقري تقوم بتصفية الدم وإزالة السموم من الجسم، ترسل الكلى السموم إلى المثانة، والتي يزيلها جسمك لاحقًا أثناء التبول، ويحدث الفشل الكلوي عندما تفقد الكلى القدرة على تصفية الدم بشكل كافٍ.

ووفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE يمكن أن تتداخل العديد من العوامل مع صحة الكلى ووظيفتها مثل التعرض السام للملوثات البيئية أو بعض الأدوية، بعض الأمراض الحادة والمزمنة، الجفاف الشديد، صدمة الكلى، يصبح جسمك مثقلًا بالسموم إذا لم تتمكن الكليتان من أداء وظيفتهما المعتادة يمكن أن يؤدي هذا إلى الفشل الكلوي ، والذي يمكن أن يهدد الحياة إذا ترك دون علاج.

أعراض الفشل الكلوي



عادة ما يعاني الشخص المصاب بالفشل الكلوي من بعض أعراض المرض احيانا لا تظهر اعراض. تشمل الأعراض المحتملة ما يلي:

انخفاض كمية البول: تورم الساقين والكاحلين والقدمين من احتباس السوائل الناجم عن فشل الكلى في التخلص من فضلات الماء.

ضيق التنفس غير المبرر، النعاس المفرط أو التعب، غثيان مستمر، ارتباك، ألم أو ضغط في صدرك، النوبات، غيبوبة

العلامات المبكرة للفشل الكلوي



قد يكون من الصعب تحديد أعراض مرض الكلى في مراحله المبكرة غالبًا ما تكون خفية ويصعب التعرف عليها. إذا واجهت علامات مبكرة لمرض الكلى، فقد تشمل:

انخفاض انتاج البول، احتباس السوائل الذي يؤدي إلى تورم الأطراف، ضيق في التنفس.

أسباب الفشل الكلوي



فقدان تدفق الدم إلى الكلى: يمكن أن يؤدي الفقد المفاجئ لتدفق الدم إلى الكلى إلى الفشل الكلوي تتضمن بعض الحالات التي تسبب فقدان تدفق الدم إلى الكلى ما يلي:

نوبة قلبية، مرض قلبي، تندب الكبد أو فشل الكبد، الجفاف، حرق شديد، رد فعل تحسسي، عدوى شديدة ، مثل تعفن الدم، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم والأدوية المضادة للالتهابات أيضًا إلى الحد من تدفق الدم.

مشاكل التخلص من البول: عندما لا يتمكن جسمك من التخلص من البول ، تتراكم السموم وتفرط في الكلى يمكن لبعض أنواع السرطان أن تسد ممرات البول ، مثل البروستات (النوع الأكثر شيوعًا عند الرجال)، القولون، مثانة

يمكن أن تتداخل الحالات الأخرى مع التبول وقد تؤدي إلى الفشل الكلوي بما في ذلك:

حصى الكلى، تضخم البروستاتا، جلطات دموية في المسالك البولية، تلف الأعصاب التي تتحكم في مثانتك

أسباب أخرى للإصابة بالفشل الكلوى



جلطة دموية في كليتيك أو حولهما، عدوى، كمية زائدة من السموم من المعادن الثقيلة، التهاب الأوعية الدموية، الذئبة وهو مرض من أمراض المناعة الذاتية يمكن أن يسبب التهاب العديد من أعضاء الجسم، التهاب كبيبات الكلى ، وهو التهاب في الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى، متلازمة انحلال الدم اليوريمي ، والتي تنطوي على انهيار خلايا الدم الحمراء بعد عدوى بكتيرية، عادة في الأمعاء، المايلوما المتعددة ، سرطان خلايا البلازما في نخاع العظام، تصلب الجلد ، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية تؤثر على بشرتك، فرفرية نقص الصفيحات التخثرية ، وهو اضطراب يسبب جلطات دموية في الأوعية الصغيرة، أدوية العلاج الكيميائي التي تعالج السرطان وبعض أمراض المناعة الذاتية، الأصباغ المستخدمة في بعض اختبارات التصوير، بعض المضادات الحيوية، مرض السكري غير المنضبط.