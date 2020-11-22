س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفشل الكلوى

كتبت نهير عبد النبى

يحدث الفشل الكلوى الحاد عندما تصبح الكلى فجأة غير قادرة على تصفية الفضلات من الدم، وهنا قد تتراكم مستويات خطيرة من النفايات، وقد يخرج التركيب الكيميائى لدمك عن التوازن، ويعتبر الفشل الكلوى الحاد أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تم إدخالهم بالفعل إلى المستشفى، خاصةً لدى الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة والذين يحتاجون إلى رعاية مركزة.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن الفشل الكلوى وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى:

س: ما أعراض الفشل الكلوى؟

1:انخفاض إنتاج البول، على الرغم من أن إخراج البول يظل طبيعيًا في بعض الأحيان.

2:احتباس السوائل، ما يسبب تورما في ساقيك أو كاحليك أو قدميك.

3:ضيق في التنفس.

4:إعياء.

5:الالتباس.

6:غثيان.

7:ضعف:

8:اضطراب نبضات القلب.

9:ألم أو ضغط في الصدر.

10:نوبات أو غيبوبة في الحالات الشديدة.

وفى بعض الأحيان لا يسبب الفشل الكلوي الحاد أي علامات أو أعراض ويتم اكتشافه من خلال الاختبارات المعملية التي يتم إجراؤها لسبب آخر.

س:ما أسباب الفشل الكلوى؟



1:لديك حالة تؤدى إلى إبطاء تدفق الدم إلى كليتيك.

2:تعرضت لأضرار مباشرة في كليتيك.

3:تصبح أنابيب تصريف البول (الحالبين) في الكلى مسدودة ولا يمكن للنفايات أن تخرج من جسمك عبر البول.

4:ضعف تدفق الدم إلى الكلى.

تشمل الأمراض والحالات التي قد تؤدي إلى إبطاء تدفق الدم إلى الكلى وتؤدي إلى إصابة الكلى ما يلي:

1:الدم أو فقدان السوائل.

2:أدوية ضغط الدم.

3:نوبة قلبية.

4:5مرض قلبي.

5:عدوى.

6:تليف كبدى.





س:ما عوامل الخطر للإصابة بالفشل الكلوى؟

يحدث الفشل الكلوى الحاد دائمًا تقريبًا بسبب حالة أو حدث طبى آخر، وتشمل الحالات التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي الحاد ما يلي:

1: التقدم فى السن.

2:انسداد الأوعية الدموية في ذراعيك أو ساقيك (مرض الشريان المحيطي).

3:داء السكري.

4:ضغط دم مرتفع.

5: التعرض للسكتات القلبية.

6:أمراض الكلى.

7:أمراض الكبد.

س:ما مضاعفات الاصابة بالفشل الكلوى؟

تشمل المضاعفات المحتملة للفشل الكلوي الحاد ما يلي:

1:تراكم السوائل في رئتيك .

2:ألم في الصدر.

3:ضعف العضلات.





س:ما طرق الوقاية من الفشل الكلوى؟

1:عدم تناول أى أدوية الا تحت إشراف الطبيب.

2:اذا كنت مريض ضغط أو سكر يجب المتابعة مع الطبيب وتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة.

3:اهتم بتناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن المشروبات الغازية والكحولية والتدخين.