4 أسباب وراء تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة 2.44%.. تعرف عليها

كتب هانى الحوتى

عددت داليا السواح عضو لجنة البنوك والبورصات بـ جمعية رجال الأعمال المصريين، أسباب هبوط مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، وأهمها أولًا إعلان العديد من الشركات المدرجة بيع أسهم خزينة ، ثانيًا إعلان شركات مقيدة نتائج أعمالها السنوية، وظهر تأثرها بشكل واضح بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ثالثًا ارتفاع نسبة الشراء بالهامش، منوهة في هذا الصدد أن زيادة أحجام التداول خلال الفترة الماضية جاء نتيجة منح العديد من شركات الوساطة عملائها قروض للشراء بالهامش، وهو ما يعمق أي خسارة بالبورصة المصرية، نتيجة اتجاه شركات السمسرة لتفعيل "مارجن" لتخفيض المراكز المالية لعملائها حال تراجع السوق، مطالبًة إدارة هيئة الرقابة المالية والبورصة بمراجعة التزام شركات السمسرة بنسب استخدام عملائها للشراء بالهامش.

أضافت "السواح"، لـ"اليوم السابع"، أن السبب الرابع وراء تراجع البورصة المصرية، قرار هيئة الرقابة المالية بتنظيم تجزئة القيمة الاسمية للأسهم المقيدة، وذلك بعدما لاحظت زيادة اتجاه الشركات لاتخاذ قرار بتجزئة الأسهم-رغم أنه حق مكفول لها- إلا أن سعي العديد من الشركات لهذا القرار لزيادة أحجام التداول عليها، دفع هيئة الرقابة المالية للقيام بدورها التقليدي في محاولة لتقنين عمليات التجزئة التي لا داعي لها مع توعية المستثمرين بأن تجزئة الأسهم لن تزيد من قيمته ولكنها فقط لتساعد على زيادة سيولته.

قالت عضو جمعية رجال الأعمال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، يواجه عند مستوى 11250 نقطة منطقة دعم قوي، ولذا يجب على المستثمرين مراقبتها جيدًا والالتزام بتفعيل وقف الخسائر، وفي الوقت نفسه فأن هذا المستوى فرصة لتكوين مراكز جديدة في الأسهم الجاذبة للاستثمار، مشيرة إلى أن هناك قاعدة بسوق المال تؤكد أن المستثمرين الأفراد هم المحرك الرئيسي لصعود البورصة خاصة في الأسهم البعيدة عن شراء المؤسسات؛ لأن رغبة المستثمرين الأفراد في تعويض خسائرهم سريعًا تدفعهم إلى شراء الأسهم الصغيرة.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 11333.86 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.34% ليغلق عند مستوى 2185.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 6.59% مغلقًا عند مستوى 3198.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضاً بنحو 2.5% مغلقًا عند مستوى 13905.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1403.63 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 19.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 689.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسي من 396.6 مليار جنيه إلى 385.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 123.6 مليار جنيه إلى 117.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.3%.