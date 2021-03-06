3 أنظمة غذائية مفيدة لصحة القلب.. قلل الملح

كتبت مروة هريدى

القلب عضو مهم وحيوى فى الجسم، لذلك من المهم الحفاظ على صحته وسلامته لتفادى الإصابة بالأمراض المتعلقة به، ويلعب النظام الغذائى دورًا رئيسيًا للحفاظ على صحة القلب بالإضافة إلى العديد من وظائف الجسم المهمة، فهناك بعض الأطعمة التى تؤثر سلبًا على ضغط الدم وتسبب الدهون الثلاثية وارتفاع مستويات الكوليسترول وجميعها عوامل خطر على القلب، لذلك لابد من اتباع نظام غذائى صحى يشمل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.

وفقًا لما ذكره موقع (Onlymyhealth) فإن هناك 3 أنظمة غذائية مفيدة لصحة القلب، على النحو التالى:

1- حمية داش

حمية داش مفيدة جدًا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل ارتفاع ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والهدف الرئيسى منه هو تقليل تناول الملح الذى يُسبب ارتفاع ضغط الدم.

- فوائد نظام داش الغذائى

1- يخفض ضغط الدم

2- يساعد فى إنقاص الوزن

3- يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكر

2- حمية البحر المتوسط

تتضمن حمية البحر المتوسط ​​نمطًا غذائيًا محددًا بالكامل مشتقًا من النظام الغذائى لدول جنوب أوروبا، والذى يُركز على تناول الأطعمة النباتية وزيت الزيتون والأسماك والفول والحبوب، حيث تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام الغذائى أقل عُرضة للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السكرى والسمنة والسرطان والعديد من مشاكل القلب.

- فوائد حمية البحر الأبيض المتوسط

1- يحمى من الإصابة بمرض الزهايمر

2- مصادر جيدة لمضادات الأكسدة، التى تحارب الشيخوخة وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان من خلال محاربة الجذور الحرة.

3- يمنع الإصابة بمرض السكرى من النوع 2

3- النظام الغذائى المعتدل بين النباتى والبروتين

هو النظام شبه النباتى الذى يركز على تناول الأطعمة النباتية مع تناول كميات معتدلة من اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان وغيرها من المنتجات الحيوانية.

- فوائد النظام الغذائى

المعتدل

1- كثيف المغذيات، حيث يشمل جميع العناصر الغذائية الأساسية تقريبًا مثل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والعديد من الفيتامينات.

2. يقلل من مخاطر مقاومة الأنسولين ما يترتب عليه الوقاية من مرض السكرى من النوع 2

3- يساعد فى إنقاص الوزن