وكيل تعليم الغربية يكرم فريق عمل خدمة المواطنين لتحقيق إنجازات بنسبة 100%

الغربية محمد طارق

هنأ ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إدارة خدمة المواطنين بالمديرية على الإنجاز الذى حققته خلال العام الماضى 2020، وذلك بناء على شهادة التقدير التى منحتها الإدارة العامة للاتصالات وخدمة المواطنين بمكتب الوزير، على تحقيق معدل إنجاز 100% لعام 2020 من حيث سرعة إنجاز العمل فى الرد على شكاوى المواطنين سواء على بوابة شكاوى المواطنين بمجلس الوزراء أو بوابة الشكاوى للمحافظة أو التى ترد باليد.

وقدم وكيل الوزارة 14 شهادة تقدير لمحمد عبد الحميد الفقى، مدير إدارة خدمة المواطنين، نيابة عن فريق العمل بالإدارة على هذا الإنجاز، مراعاة للإجراءات الوقائية والاحترازية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، والمزيد من الإنجازات والنجاحات.