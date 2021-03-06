وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات النقل بالتعليم الثانوي بطنطا.. صور

حيث قام بمتابعة لجان الامتحانات بمدارس طنطا الثانوية العسكرية بنين، التابعة للإدارة شرق طنطا، وأم المؤمنين الثانوية بنات، ومعهد النور للمكفوفين التابعتين لغرب طنطا.

وتفقد وكيل الوزارة لجان الامتحان، وحجرات الكنترول بالمدارس، وخلال المتابعة شدد وكيل الوزارة على اتباع جميع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان، ارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.

يذكر أن الصف الأول الثانوي يؤدي اليوم رابع أيام الامتحان، حيث يؤدي الطلاب امتحاني الفلسفة والمنطق ثم الفيزياء، بدءً من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر إلا الربع ظهراً، ثم يؤدي طلاب المنازل الامتحان بدءً من الواحدة ظهراً وحتى الثالثة إلا الربع، وقد اطمأن وكيل الوزارة إلى حسن سير الامتحان وعدم وجود أي شكاوى من الدخول إلى منصة الوزارة المخصصة للامتحان.