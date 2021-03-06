اليوم السابع
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وكيل آداب القاهرة يؤكد عدم اكتشاف أى حالات كورونا منذ انطلاق الامتحانات

السبت، 06 مارس 2021 01:00 ص
وكيل آداب القاهرة يؤكد عدم اكتشاف أى حالات كورونا منذ انطلاق الامتحانات الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية على مستوى مرحلة الليسانس والدراسات العليا والبرامج الخاصة، وسط تطبيق لمنظومة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وأضاف الدكتور خالد أبو الليل فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن بعد مرور أسبوع من انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية، لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا من بين الطلاب والعاملين بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس مشيدا بالتزام أعضاء المنظومة بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المطبقة فى الكلية.

وأشار وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية تطبق كافة الإجراءات الخاصة بكورونا بداية من توقيع الكشف الحرارى على الطلاب قبل الدخول إلى القاعات ومرورهم من كبائن التعقيم، إضافة إلى مراعاة المسافات الآمنة للوقاية من كورونا داخل القاعات وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى.

وتابع الدكتور خالد أبو الليل، أن تم تخصيص غرف عزل داخل مبانى الكلية لاستخدامها عند وجود أى حالات اشتباه بفيروس كورونا، وكذلك وجود عيادات بالكلية.


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كورونا

امتحانات الفصل الدراسى الأول

جامعة القاهرة

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