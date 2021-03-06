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وزير التعليم العالى: نعمل على إنتاج 3 أمصال مصرية ضد كورونا فى آن واحد

السبت، 06 مارس 2021 12:18 ص
وزير التعليم العالى: نعمل على إنتاج 3 أمصال مصرية ضد كورونا فى آن واحد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
ماجد تمراز

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أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أنه تم نشر بحث مصري عن نتائج الأبحاث الخاصة بلقاح كورونا المصري، ولاقت قبولا كبيرا في المجلات العلمية الكبيرة، وهو ما دفعنا لإجراء تجارب عليه في الفترة القادمة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "الرئيس كلفنا في أبريل الماضي أن نعمل على إنتاج لقاح مثل باقي الدول وأكد على ثقته في العلماء المصريين، وأنا توجهت إلى المركز القومي للبحوث، وجلست معهم وأوصلت لهم ثقة الرئيس فيهم، وهم عملوا ليلا ونهارا".

وقال: "خلال الأسابيع القيلة سنبدأ في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، وخلال الأشهر الستة القادمة سيتم الانتهاء من المراحل الثلاثة من التجارب، ونعمل على إنتاج 3 أمصال مصرية في آن واحد".


التعليم العالى

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كورونا

لقاح كورونا

لقاحات كورونا

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