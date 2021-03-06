ننشر شروط المشاركة بمسابقة الأزهر الأولى لتسجيل القراءات العشر للقرآن

يواصل الأزهر الشريف تلقى طلبات المشاركة فى المسابقة الأولى من نوعها لاختيار أفضل القراء صوتًا، وأداءً، وإتقانًا للقرآن الكريم وقراءاته المتواترة؛ للقيام بتسجيل مصحف كامل بالقراءات العشر برواياتها العشرين، وقد تم وضع عدد من الشروط كالآتى:
- ينتهى التقديم فى: 17 من شهر شعبان 1442هـ/ الموافق: 31 مارس 2021م.
- يتم الاشتراك فى المسابقة من خلال ملء استمارة التقدم المنشورة على بوابة الأزهر الإلكترونية.
- أن يكون من المقيمين داخل جمهورية مصر العربية.
- الإجادة التامة لإحدى القراءات العشر المتواترة.
- أن يذكر المتقدم اسم القراءة والرواية التى يتقدم لها.
- أن يكون حسن الصوت.
- لا يشترط للتقدم سن معين أو مؤهل معين.
- أن يجتاز المتسابق جميع مراحل المسابقة.
- أن يقوم بتسجيل ثلاثة مقاطع فيديو تتوفر فيها
الإجراءات التالية:
- مدة كل مقطع 5 دقائق فقط.
- أن تخلو المقاطع من أى تأثيرات صوتية.
- يلتزم القارئ تلاوة القدر المعلن عنه.
- يلتزم القارئ القراءة والرواية التى تقدم لها.
- المسابقة تُجرى من خلال عدة إجراءات وهى كالتالي:-
أولًا: إجراءات التصفية:
- المرحلة الأولى: التحكيم من خلال لجنة على مقاطع الفيديو، على أن يتم قبول المتسابق الحاصل على درجة الاجتياز التى تقررها اللجنة.
- المرحلة الثانية اختبار المتسابقين الذين اجتازوا المرحلة الأولى.
- المرحلة الثالثة: التصفية النهائية لمن اجتازوا المرحلتين السابقتين.
ثانيًا: إجراءات تسجيل القراءة:
- المرحلة الأولى: تسجيل جزء كامل من القرآن الكريم لمن وقع عليهم الاختيار.
- المرحلة الثانية: عقد دورة تدريبية لمن وقع عليهم الاختيار فى بعض فنيات الصوت أو الأداء أو بحسب ما ترتئيه اللجنة قبل الشروع فى التسجيلات النهائية.
- المرحلة الثالثة: يتم اختيار خمسة قراء لكل رواية أو حسبما تراه اللجنة.
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