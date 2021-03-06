نصائح تهمك لترشيد استهلاك التكييف للكهرباء قبل دخول الصيف.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

خطوات بسيطة وسهلة يمكن اتباعها عند استخدام تكييف الهواء لترشيد استهلاك الكهرباء وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، التى قد تمثل عبئا على المواطنين إذا لم يتم استخدام التكييف بالطريقة الأمثل ، خاصة وأن الاستخدام الأمثل للطاقة لا يعنى التوقف عن الاستهلاك ولكنه يعنى توجيه الموارد المالية بشكل سليم و الحفاظ على مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تجنب ارتفاع فواتير الكهرباء الشهرية.



و يرصد اليوم السابع لقرائه ، طرق تشغيل تكييف الهواء بدون أن تؤثر على قيمة فاتورة الاستهلاك والحفاظ على الاستمرار فى الشرائح التى تحصل على دعم من الدولة، وفيما يلي طرق تشغيل تكييف الهواء بدون التعرض لارتفاع فاتورة الاستهلاك فى بضع دقائق :



1-يفضل تشغيل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.



2- تشغيل التكييف على درجة 25.



3-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.



4-التاكد من غلق كافى النوافذ و الابواب بأحكام لعدم تسريب الهواء.



5-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.



6-تأكد من نظافة الفلتر والكاباس الخارجى لضمان الحصول على تبريد أعلى واستهلاك كهرباء أقل.